Politseile on esitatud ligi tuhat elamisloa taotlust

Detsembri kolmanda nädala seisuga on politseile esitatud 980 elamisloa taotlust töötamiseks või ettevõtluseks, mis on rohkem kui kolmveerand terveks järgmiseks aastaks kehtestatud sisserände piirarvust. Piirarvu täitumisel teeb politsei menetluses olevatele elamisloa taotlustele keelduvad otsused ning uusi taotlusi vastu ei võta.

Selleks, et ka teises poolaastas oleks võimalik elamisluba anda, tegi PPA koos siseministeeriumiga ettepaneku jagada piirarv kaheks.

„Piirarvu pooleks jagamine tähendaks seda, et aasta alguses anname vähematele taotlustele positiivse vastuse, kuid aasta teises pooles tekib uuesti võimalus elamisluba taotleda. Seega saavad uue võimaluse taotluse esitamiseks ka need, kes ei jõudnud seda aasta alguses teha," ütles politsei- ja piirivalveamet identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk. Terveks aastaks kehtestatud piirnumbri puhul pole võimalik sisserände kvooti kuude peale hajutada ja võib juhtuda, et piirarv täitub lõplikult juba veebruaris.