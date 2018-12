Laste suurimad kingisoovid: eesti keeles rääkiv nukk ja laes roniv ämblik

Karupoeg Puhh OÜ juht Allar Peetmaa selgitas, et väga raske on pikalt ette ennustada, millised mänguasjad just kõige populaarsemaks osutuvad, sest huvi konkreetsete mänguasjade vastu tekib periooditi, kuigi mõningad tooted püsivad edetabeli tipus pikemalt. „Reeglina osutuvad populaarseimaks tooted, mis on seotud filmide või suuremate tele- ja reklaamikampaaniatega. Täiesti ootamatult kujunesid aga hitiks näiteks spinnerid möödunud aasta kevadel. Karupoeg Puhh oli esimene, kes need Eestis turule tõi ning nende läbimüük oli meeletu,“ märkis Peetmaa.

Hetkel tellitakse e-poest kõige rohkem just Anna-Liisa eesti keeles rääkivat nukku ning seintel ja lagedel ronivat ämblikku, mis olid populaarsed ka eelmistel pühadel. Endiselt on nii poiste kui tüdrukute soovinimekirjades erinevad legod ja robotid. Lisaks on nõutumate toodete seas Wroow ralliauto, Jumpy hüppeloom ning Aero Soccer valgusega õhujalgpall. „Toodete populaarsust hindame ka oma e-poe statistika järgi, sest meie kodulehele tullakse just konkreetselt neid asju otsima või siis jõutakse kodulehele vastavaid otsingusõnu kasutades,“ lisas Peetmaa.