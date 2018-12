Eesti käsipalli meeste esiliigas võib küll olla kindel liider, ent meeskondade esindajad kinnitavad kui ühest suust, et tase on ühtlustunud ja tugevnenud. Põlva/Arcwood läks talvepausile täiseduga, aga ükski klubi pole võiduta ja enamik kohtumisi möödub tasavägises heitluses.

Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone sõnas, et meeskonnal oli edukas detsember. Kuu esimestel päevadel keskenduti karikasarja finaalturniirile.

"Pärast loosi nägime võimalust pronks võita ja kasutasime selle ära. Liigavõidud tulid tavalisest lihtsamalt, kuid seda pigem põhjusel, et vastastel oli koosseisuprobleeme," ütles ta.

Põlvalastel on küll tabelis ainult võidud, aga kergelt ei pääsenud avaringis nemadki. "Tänavu ei saa kedagi mütsiga lööma minna, tase on nii ühtlane, et võid kergesti karistatud saada. Meil endalgi hea näide mängust HC Viimsi vastu, kes võib ju tabelis viimane olla, aga saime neist vaid kahe väravaga jagu," meenutas Oone.