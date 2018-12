Parkimiskoha hõivanud valimiskaubik häiris linlast

«Jõulude eelne aeg on kõigi jaoks kiire, poodides on tavapärasest rohkem rahvast ja isegi meie väikeses Valga linnas on parkimiskohta keerulisem leida. Kas Reformierakond peab tõesti just praegusel ajal enda reklaamiga parkimiskohti hõivama?» küsis valgalanna sotsiaalmeediagrupis «Valgakad».