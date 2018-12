Karuse loobus revisjonikomisjoni esimehe kohast

Allain Karuse loobus Valga vallavolikogu revisjonikomisjoni juhtimisest, kuna koht kuulub koalitsioonilepingu järgi opositsioonile ning sinna sobiks paremini juriidilise haridusega inimene.

Karuse esitas avalduse loobumiseks viimasel volikogu istungil. Karuse ütles, et loobumise mõte on tal olnud juba ammu. «Vastavalt koalitsioonilepingule on see mitte koalitsiooni kuuluva erakonna koht siiski. Mõtlesin, et mis ma ikka nende kohta kinni hoian.»

Kas ta üldse komisjoni liikmena jätkab, selle üle Karuse veel mõtleb. «Juriidilist poolt on seal hästi palju. Ma ei ole selles just kõige tugevam.»

Ajalehele saabunud vihje seisis, et vallas korra majja lüüa lubanud Karuse ei soovi nüüd erakonnakaaslaste sulitempude eest vastutada ning kergem oli loobuda. Näideteks tõi kirjutaja Endel Uppini juhtumi mootorsaaniuputamisega Peipsil, töökonkursside ebakorrektse korraldamise ja Karula vee-ettevõtte Savelen väidetava raha ära kasutamise selle juhi Vilju Arna poolt.

Karuse vastas, et komisjoni ei juhi ainult selle esimees ja uurimistöö käib edasi. «Seal on viis liiget ja kõik asjad hääletatakse läbi. Ei ole seda, et ma ei peaks midagi uurima. Kui hääletatakse, et uurime, siis uurime. Praegu oleme alustanud ja peaaegu lõpule viinud töölevõtmiste uurimise. Vallavalitsus on volikogule tunnistanud, et töölevõtmisel on tehtud vigu.»

Teise küsimusena uurib komisjon Saveleniga seonduvat. «Jurist-sisekontrolör tegeleb selle küsimusega. See pole kuhugi maha maetud. Politseile avalduse esitamise teema oli meil revisjonikomisjoni ja korrakaitsekomisjoni ühiskoosolekul samuti arutamisel, aga seal seda ei toetatud. Hiljem olen Monikaga (väidetava rikkumise teema tõstatas volikogu liige Monika Rogenbaum – toim) arutanud, kuidas politseisse pöördumise osas edasi toimida. On ta varastanud või ei ole, mina ei oska seda öelda. Selleks on politsei ja kohus.»