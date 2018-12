Varem teatrikauge tüdruk plaanib eksperimendi mõjul lavastajaks õppida

Valgast pärit Alissija-Elisabet Jevtjukova ütles, et talle meeldis, kui etenduses publiku poole pöörduti või inimesi lavale kutsuti. «Mul oli algusest peale see probleem, et publikut justkui sunnitakse tundma, et teda pole olemas. Ei tohi piiksugi teha ega liigutada.»

FOTO: Kristjan Teedema/Postimees