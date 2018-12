Tõrva kinomajal pannakse uued neoontuled tööle

MTÜ Rabarebaste eestvedamisel alustati neoontulede jaoks raha kogumist augustis ning oktoobriks oli kogunenud 1828 eurot. Novembri alguses telliti uued neoontuled Poolast neoontulede muuseumist. Praeguseks on tuled jõudnud Tõrvasse ning need on üles pandud.

Tõrva kino Koit on näidanud filme aastakümneid, viimastel aastatel on kino muutunud Tõrva linnale oluliseks kultuurisümboliks, kus toimuvad regulaarsed filmilinastused, festivalid, arutelud ja muud sündmused.

Tõrva kino Koit on üks kolmest 1950ndatel aastatel ehitatud ainulaadsest kinomajast Eestis. Ehitis on muinsuskaitse all ja stalinistlikku arhitektuurijoont jälgiv kinohoone, mis avati 1. september 1953. aastal. Hoones on säilinud kaasaegne autentsus ja atmosfäär.