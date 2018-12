Talumehe lihtne jõulusoov: väärtustame tegijaid!

«Lähme kevadel valimistele, valime enda hulgast parimad meie elu-olu parandama,» ütles Niilo Lõuna-Eesti Postimehe vahendusel. «Väärtustame tegijaid, kes me üksteisele tööd ja leiba pakume. Need on need lihtsad soovid, mida üks talumees, toidutootja endale, oma töötajatele, lõunaeestlastele, kogu Eestile soovib. Häid lõppevaid jõulupühi, energiat ja koostegemise lusti järgmisel aastal!»