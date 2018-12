Muheda kirjamehe pärand köideti kaante vahele

««Tundmata Palu» koondab Juhan Jaigi kirjatööd, mida ei ole varem üheski raamatus avaldatud,» lausus teose koostanud kirjanik Lauri Sommer. 334 leheküljele on mahutatud eeskätt Võrumaaga seotud jutud. «Võib öelda, et see on Võrumaa panoraam: mälestused Kandle teatrist, Kubijal suvitamisest, selline elu, mida siin sada või üheksakümmend aastat tagasi elati,» rääkis Sommer. Kogumikku koondatud tööd pärinevad aastatest 1920-1948.

Võrumaa kirjandusklassik, eesti maagilise realismi rajaja Jaik oli tuntud vahetu ja sõbraliku mehena ning tema loomus peegeldub ka uues kogumikus. «Väga palju on liikuvaid pilte, sest ta oli vahetu mees, kes sai alati inimestega jutule. Suuline kõne on ka siin raamatus,» märkis Sommer.

Võrreldes Artur Adsoni mälestustega «Väikelinna Moosekant», on Jaigi Võrumaa-vaated Sommeri sõnul pärit hilisemast ajast ning elu ennast on edasi antud vahetumalt, kui Adson seda tegi.

Lisaks sajanditaguse Võrumaa elu kirjeldustele leiab uuest kogumikust ka seni tundmatut Jaiki, kes kirjutas liivlastest ja Itaaliast. «Itaalia on Võrumaast küll kaugel, aga kui sulle meeldib Suur Munamägi, siis sulle meeldib ka Etna ja Vesuuv,» lausus Sommer. Samuti on kogumikus luulet ja žurnalistikat.

Kirjanik Lauri Sommeri enese juured on Jaigiga kohati kui seeneniidistik põimunud Sänna maastikel. «Mu vanaisa talu on kaks kilomeetrit sealt kus ta sündis. Need maastikud ja looduse müstika on seal metsade vaikuses endiselt olemas,» rääkis Sommer. «Sel ajal kus metsi jääb vähemaks ja info peale tungib, on seal see loodustunnetus olemas.»