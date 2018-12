Pühajärvel läbi jää vajunud kalamees pääses ise välja

Kell 9.39 teatati häirekeskusele, et Valgamaal Otepää vallas vajus kalamees läbi Pühajärve jää. Sündmuskohale saabunud päästjad leidsid jääaugu, kuid kannatanut esialgu mitte. Õnnetuse pealtnägija edastas täiendavalt, et hädas olnud kalamees oli siiski jääaugust välja roomanud ning kaldale saanud. Noormees leiti oma auto juurest ning ta kinnitas, et oli järvel, umbes 50 meetri kaugusel lähimast kaldast, korduvalt läbi jää vajunud, kuid õnneks pääsenud.

Juhtum on päästjate kinnitusel ilmekas näide, et jääolud on ühe veekogu ulatuses väga muutlikud ning jääl liikumisel tuleb alati arvestada läbi vajumise ohuga. Jää turvalises paksuses veendumiseks tuleb seda kaldast eemaldudes jääpuuriga mõõta. Igal vastutustundlikul kalamehel peaksid kaasas olema kaela riputatud jäänaasklid ning veekindlatesse kottidesse pakitud telefon ja varuriided. Jääle on turvalisem minna koos sõbraga, kellega jääl liikudes distantsi hoida ja kes sinu hätta jäädes saaks abi pakkuda või päästjad kutsuda. Näiteks 4. detsembri varahommikul vajus Pühajärvel samuti üks kalamees läbi jää, kelle aitas jääaugust välja just tema kaaslane.