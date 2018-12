Kodudes vägivallatseti pühade ajal vähem kui eelmistel aastatel

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marko Ild tõi esile, et eelmistel aastatel sai politsei jõulupühade ajal rohkem lähisuhtevägivalla väljakutseid. Viimase nelja päeva jooksul on politseile selliseid teateid laekunud keskmiselt 37 korral päevas, mullu teatati kodusest vägivallast pühade ajal keskmiselt 48 korral päevas, tunamullu 56 korral päevas.

„Vaatamata langusele seisame me endiselt silmitsi faktiga, et viimase nelja vaba päeva jooksul vägivallatseti 150 kodus,“ sõnas Ild. „Me pole ka sinisilmsed arvamaks, et teame kõigist vägivallajuhtumitest. On väga oluline, et vägivalda märgataks, sellesse sekkutaks ning antaks alati ka politseile sellest teada,“ rääkis Ild.