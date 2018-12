Külaliikumine ootab külade pajatusi – romantikast õudusjuttudeni

«Igas külas on ju teadagi pajatada kõikvõimalikke lugusid. Romantilisi ja südamlikke, ahhetamapanevaid, teinekord aga ka õudseid, lausa verd tarretama panevaid, nii tõestisündinud kui lihtsalt muhedaid rahvajutte,» rääkis külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Idee sai alguse külaraamatute rohkusest, mille tõi kaasa EV100 juubeliaasta. «Külades anti välja nii palju vahvaid külaraamatuid, et meil tekkis mõte kutsuda inimesi üles noppima sealt välja kõige erilisemaid lugusid. Need võivad olla näiteks lood sündmustest või isikutest, kes midagi erakordset korda saatnud. Või lihtsalt põneva saatusega külaelanikud, veidrad juhtumused külla sõitnutega või mõni muu jutustamist vääriv seik. Hea võimalus näiteks koduloohuvilisel õpilasel oma kodukoha külaraamatuga tutvust teha ja see eriline lugu välja otsida,» rääkis ta.