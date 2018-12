Talvepealinn on tippude võõrustamiseks valmis

Kahevõistluse MK-etapi projektijuhi Ago Markvardti sõnul on 4.–6. jaanuaril toimuva maailmakarikaetapi ettevalmistus kulgenud ootuspäraselt ja võistlusvalmis on nii suusahüppemägi kui ka 1,5 kilomeetri pikkune kunstlumest suusarada. «Tehvandi mäel käivad praegu juba treeningud ja peagi loodame valmis saada 2,5-kilomeetrise suusaraja,» ütles ta.

Tänavu aasta algul jäi kahevõistluse MK-etapp Otepääl teatavasti lumepuudusel ära. «Hetkel on Tehvandil kõik kontrolli all,» vastas Markvardt enne jõulupühi küsimusele, kas nüüd on lund piisavalt. «Kõige olulisem – hüppemägi on töökorras ning radadel piisavalt lund. Samuti on veel olemas niinimetatud laos kevadel valmistatud lumi, mida kasutatakse äärmuslike tingimuste puhul.»