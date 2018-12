Kaagjärve teeninduskeskus loodi 2012. aastal ja selle üks eestvedaja oli Anne Markvart. Kui esimesed aastad olid roosilised, siis viimasel ajal on tegutsetud kahjumiga.

«Läbimüük on olematu, kõik töötab miinuse peal,» rääkis Markvart. Ta lisas, et kohalikust postipunktist käib kuus läbi ainult 50 pakki, mida on samuti vähe.