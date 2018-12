Selles loos me ei räägi vandeadvokaat Aivar Pilvega tema tööst. Ei kõnele kriminaalasjadest ega ka sellest, milliseid nimekaid inimesi ta kohtu ees kaitsnud on. Räägime hoopis tema seotusest Lõuna-Eestiga, täpsemalt Otepääga.

Tänavu sügisel möödus tal 50 aastat esimesse klassi astumisest Otepää keskkoolis. Poole sajandi tagusest 1. septembrist on tal meeles, et oli soe ja päikesepaisteline ilm. Ka mõned hilisemad tarkusepäevad olid nii soojad, et pärast aktust sai Pühajärves ujumaski käidud.