Coop saavutab lõppeval aastal rekordkäibe

Mööduva aasta puhul tõi Coopi juht positiivsena esile selle, et eestlaste elu on tema hinnangul praegu palju parem kui see on kunagi varem olnud. Samas suhtub ta negatiivselt valitsusse, mis on tema arvates soodustanud piirikaubanduse levikut ning ka liigse bürokraatia teket.

"[Negatiivne] on muidugi valitsuse tegevus piirikaubanduse tekitaja ja soosijana, mis on rahva rahakotist ära viinud sadu miljoneid. Samuti see, et aina agaramalt soovivad usinad ametnikud tekitada uusi seaduseid, millele aga hoolimata korduvatest küsimistest mõjuanalüüse ei soovita teha ja niimoodi on oht, et sarnaselt piirikaubanduse tekkele on meil varsti veel terve rida uusi valdkondi, kus suure hurraaga veel suurem segadus korraldatakse. Kõige otsesem näide sellest on hetkel käsil olev uue jäätmeseaduse loomine," rääkis ta BNS-ile.