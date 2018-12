Omaaegse tuumaraketibaasi šahtid täidetakse

Valga lähedal asuva raketibaasi ümber on varasemalt käinud tüli, kuna šahtid on ohuks olnud nii inimestele kui loomadele. Baas ehitati 1960. aastatel. Kuigi Eesti pinnal oli tol ajal mitu raketibaasi, oli Vilaski ainukene omasugune, kus tuumaraketid seitsmemeetrise läbimõõduga ja 37 meetri sügavustes maa-alustes šahtides stardikäsku ootasid. Neli 22 meetrit kõrget R-12 tüüpi raketti olid sihitud Inglismaa suunas, nende ninades asunud megatonnised lõhkepead valmis pühkima maalt mistahes linna.

Plaanidest siiski asja ei saanud. 2015. aastal kohustati Leppikut šahtide ümbrust ohtutuks tegema ja need piirati aiaga. Nüüd täidab vald allesolevad šahtid.

Detsembri lõpus teavitas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) Valga vallavalitsust mitme esitatud projekti toetamisest. Vilaski raketišahtide likvideerimiseks ja ala korrastamiseks andis keskus toetust 20 600 eurot. Millal šahtide täitmine algab, pole vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Põim Kama sõnul veel selge, aga see on järjekorras üks viimaseid tegevusi. Positiivse rahastusotsuse said veel kaks maastiku- või linnapilti kahjustava ja kasutusest välja langenud hoone likvideerimise projekti, samuti Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojekt.