Valgamaal Pikasillas uppus läbi Väikese Emajõe jää vajunud kalamees

Selgus, et tegu oli siia kalastama tulnud 70-aastase lätlasega, kelle käest saadi haiglas teada, et ta oli Pikasillas koos kaaslasega läbi jõejää vajunud. Politseile saabus ka tähelepanelike elanike info, et Väike-Emajõel Pikasilla küla sadama lähedal on jääaugus näha kellegi kummikuid. Kohale sõitnud päästjad leidsid kella 11.10 ajal kümne meetri kaugusel kaldast jääaugust hukkunud mehe ning tõid ta kaldale. Jää paksus läbivajumise kohal oli maksimaalselt viis sentimeetrit.