Valgamaa arengustrateegia jõudis avalikule väljapanekule

Valga maakonna arengustrateegia „Valgamaa 2035+“ ja selle tegevuskava 2019-2023 on koostatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustest lähtuvalt, mis näevad ette, et pärast haldusreformi ja maavalitsuste kaotamist on omavalitsuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Maakonna arengustrateegia on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest.