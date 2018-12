Ettevaatust: teedel püsib libeduse oht!

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Mitmel pool on udu. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm.

Õhutemperatuur kõigub nulli lähedal ja teedel tekib härmatis ning püsib libeduse oht! Maanteeamet soovitab autojuhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt erineda. Meeles tasub pidada, et naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui talvel suvise sõidukiirusega sõita.