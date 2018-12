Meremäe kultuuriühing avas Vene piiri ääres seltsimaja

Kultuuriühing ostis laguneva talukompleksi Meremäe vallalt. Kooseri sõnul pole piiriäärse maja täpne ajalugu teada. «See on ilmselt ehitatud eelmise sajandi alguses, omanik on olnud suhteliselt rikas inimene ja tõenäoliselt on majas olnud ka meierei,» lisas ta. Taas kasutusele võetud hoones on ruumi ligi 100 ruutmeetrit.