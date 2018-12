Lõuna-Eesti Postimehe aasta töötajaks valiti Arved Breidaks

Arved on laia silmaringiga hea sõnaseadja, kelle sulest tuleb üksteise järel huvitavaid lugusid. Kolleegid hindavad tema suurt töövõimet ja koostöövalmidust, aga ka mitmekülgsust: ta saab suurepäraselt hakkama nii kirjutamise, pildistamise kui ka videolugude tegemisega.

Tunnustatu ise tõdes tagasihoidlikult, et mõni päev on parem kui teine ja ka mõni aasta on parem kui teine. Päeva, mil Lõuna-Eesti Postimehe toimetus valis ta aasta töötajaks, võib tema sõnul kaheldamatult liigitada heade päevade kilda. «On suur au teha Lõuna-Eesti parimat lehte,» lisas kolleegipreemia saaja.