Kas aastavahetuse öö on maagiline?

Šamaan Heli Ayera. FOTO: Arvo Meeks

Kas aastavahetus on maagiline öö, mil saame ennustada tulevikku, alustada uue inimesena, nõiduda paremat saatust?

Heli Ayera: Aastavahetus on ühe tsükli lõpp ja järgmise algus. Samasugune vahe nagu elamine sünnipäevast sünnipäevani.

Evald Kotkasulg: Aastavahetus on tõesti vaid numbri muutumine, mis näitab emakese Maa ühe aastaringi täitumist. See on vaid planeedi ajaarvestuse märgis ehk sünnipäev. Võiks kollast värvi päikesekoogi küpsetada emakesele Maale ja nagu sünnipäevi ikka peetakse, võib ka seda sünnipäeva tähistada ja kooki süüa nii paar päeva varem kui hiljem. Uue aasta hommikul võiks aga puistata maja välisukse ette (sisenedes vasakule) sünnipäevakingiks Maale viljateri või midagi teraviljast tehtut, et päike oma kiirtega selle päeval kätte saaks. Eriti vedanud on neil, kellel on uks ida suunas, nende kingituse saab päike kohe tõustes kätte.

Nii et ei mingit maagiat?

Ayera: Üks maagiline aeg praegu kestab –1. novembrist 1. veebruarini. Väga suure jõu saavad soovid, mis on 1. novembril valmis mõeldud, jõulude aegu rohelise pliiatsiga rohelisele paberile kirjutatud, pimedasse peidetud, keset veebruari korraks üle vaadatud ja täiendatud ning kevadisel pööripäeval ära põletatud. Jõululaupäev on küll möödas aga selline soovide teelesaatmine pole veel kasutu.

Üldse võimenduvad ja täituvad kõik soovid, mida sel ajavahemikul hingestatult mõtleme ja välja ütleme. Seega aastavahetuse peolaua jututeemasid võib pidada nõidumiseks küll. Ei tasu rääkida haigustest, muredest ega vihast kellegi vastu. Meie mõtted peavad olema puhtad nagu lumekristallid. Vaenlastega teha oma südames rahu. Viha ja tüli põhjuseks on alati poolikud teadmised teise inimese kohta. Me jääme negatiivsesse energiasse kinni, ei tahagi täit tõde teada ning vihamõtted muutuvad lausa mantraks, mis hakkab meile endile halbu sündmusi ligi tõmbama.

Kotkasulg: Parim soov on: «Mine metsa!» Mets puhkab ja on rahu täis. Seda rahu tuleks endasse ka ammutada.

Kas meie põlvest põlve edasi kantud jõulude ja nääride rituaalid siiski kannavad head energiat?

Ayera: Nendesse, kui need on läbi viidud pühalikult nagu peab, on pandud palju õnnetoovat jõudu. Õled, mis jõuludeks tuppa toodi, ei olnud lihtsalt küünist võetud sületäis – neid valiti põllul välja, pakiti ja hoiti eraldi. Tuppa toomisel õlgesid tervitati ja alles kui söömaaeg sai mööda, võis nendel hullata ja mürada. Sel moel segunes noorte inimeste kasvu energia vilja saagikuse energiaga. Loodeti, et noored saavad selle rituaali läbi vilja paljunemise ja vili noore inimese kasvu energia ning selle tulemusena sünnib perre palju lapsi ning vili põllul annab hea saagi.