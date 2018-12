«Metskitsede arvukus on tõusnud kümnendi kõrgeimaks,» rääkis keskkonnaagentuuri peaspetsialist Peep Männil.

See on tema sõnul pea täielikult taastunud madalseisust pärast 2008.–2009. aasta külmi talvesid. «Eriti kiiresti on kitsede arv kasvanud Lõuna-Eestis, kus nad ka külma tõttu vähem kannatada said,» lisas Männil.