Teedel on jäiteoht

Libe tee. Pilt on illustratiivne.

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad, soolamärjad või lumised. Teetemperatuurid on enamasti nullilähedased, mistõttu on teedel paiguti ka libeduse ja jäite oht, teatas maanteeamet.