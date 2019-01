Lähipäevil on kohati oodata parajat pakast

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lumehood ja tuisk jätkuvad peamiselt Ida-Eestis. Puhub põhjatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Külma on 3-8 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Üksikuid lumehoogusid on Ida-Eestis, mitmel pool on pinnatuisku. Puhub põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 17 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Külma on 3-8 kraadi.

Reede öösel pilvisus tiheneb. Läänepoolt alates levib lume- ja lörtsisadu itta, hommikul võib kohati tuisata. Tuul pöördub põhjast edelasse 2-8, hommikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 6-12 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb õhutemperatuur hommikuks vahemiku 0 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Kohati võib tuisata ja on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus 0 kuni -4 kraadi, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi.