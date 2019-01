Elamisloa taotlusi on esitatud sisserände piirarvust rohkem

Valgu sõnul teavitab politsei tööandjaid ka otse sellest, et sisserände piirarv on täitunud. "Saadame infokirja ettevõtetele, kes on varasemalt näidanud huvi välismaalaste värbamise vastu. Lisaks elamisloa alusel töötamisele on võimalik välismaalasi lühiajaliselt tööle võtta viisa alusel ning selline töötamine tuleb tööandjal registreerida PPA-s. Viisa alusel Eestis ettevõtlusega tegelemiseks eraldi PPA luba vaja pole," selgitas Valk.