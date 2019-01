Tsirguliina raamatukokku jõudis noorte kunstnike ühisnäitus

Tallinna keskraamatukogu algatus „Kunst raamatukokku“ on juubeliaastal toonud raamatukogudesse üle Eesti enam kui saja noore kunstniku näituse. “See kingitus on näidanud, et meil on väga palju andekaid noori kunstnikke, kes on juubeliaastal oma annet teistega jagada saanud ning toreda kogemuse võrra rikkamad,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.