Kui piirivalvuritel on alatasa mure Setomaad külastavate turistidega, kes kipuvad keelust hoolimata piiripostide juurde trügima, et endast pilti teha, siis Lutepää külas, mitte kaugel Saatse saapast, on külarahvas üles pannud kiige, mille kaks tugiposti on ehitud vastavalt Eesti ja Vene piiriposti tunnustega.