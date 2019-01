Riigimetsast toodi ligi 10 000 jõulukuuske

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul on sobiva jõulukuuse otsimine RMK äpi abil lihtne ja avastamisrõõmu pakkuv võimalus, teatas RMK pressiesindaja reedel BNS-ile.

„Sel aastal oli jõuluaegne ilm nagu filmis ja kõik riigimetsas jõulukuuse järel käijad said erilise valge metsa elamuse osaliseks. Pere ja sõprade ühiste metsaskäikudega pühade eel ja ajal saab võtta ka aega pikemateks jalutuskäikudeks ja tõdeda, et Eesti metsal läheb hästi,“ rääkis Sepp. „Jõulukuuse toomine metsast on ilus traditsioon ja RMK pakub kindlasti võimalust tuua jõulupuu riigimetsast ka tulevaste jõulude ajal.“