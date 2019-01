Rõuge vallas said toetust nii hoonete lammutamise kui kalanduse valdkonna projektid

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) 2018. aasta II taotlusvooru esitati Rõuge vallast kaheksa projekti, millest on saanud heakskiitva otsuse seitse keskkonnaprojekti. Rahastuse saanud projektide kogumaksumus on ligikaudu 145 200 eurot, KIKi toetussumma on sellest ligi 130 400 eurot ning Rõuge valla omaosalus ligi 14 900 eurot.

Ringimajanduse valdkonnas toetatakse kolme projekti: Rõuge vallas Viitina kunagise kolhoosi kartulihoidla ja Haki külas asuva vana noorkarjalauda lammutamist ning Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringi.

Kalanduse valdkonnas on rahastuse saanud neli projekti, mis on seotud Vaskna, Mõniste ja Viitina järvega. Järvedele rajatakse püügiplatvormid ja infotahvlid. Mõniste ja Vaskna järve äärde paigaldatakse ka õngehoidjad ja pingid. Mõniste projekt hõlmab veel harrastuskalastamise info- ja ohutuspäeva ning Vaskna järve projekt Haanja noortemajas korraldatavat kalandusringi. Ühe projekti raames korraldatakse ka traditsioonilist kalapüügivõistlust „Viitina kuurits“. Viitina järvega seotud projektide esitaja on Viitina jahiselts.