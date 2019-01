Vanemuine toob sel suvel välja setude kogukonnaloo “Kirvetüü”

„Kirvetüü” jutustab väikesest setu kogukonnast, mis peale Eesti taasiseseisvumist oma jätkusuutlikkuse eest peab seisma. Sovhoos on lagunenud ja lihtne töötegemine asendunud musta äriga, mis üksikud väga rikkaks, kuid enamuse lootusetult vaeseks jätab. Kellele elatud elu, kellele seninägematu eksootika, kellele valus sild olnust olevasse. Sest enam hullemaks minna ei saa – või saab?

“Sel korral toome setukeelse lavastuse välja väga põnevas kohas – nimelt Tartu linnas asuvas Estiko laohoones. Näidend räägib ju asjadest, mis 1990ndate Eestis üldiselt juhtusid, ega nõua seepärast mängimist tingimata Setumaal, kus toimub sel suvel niigi palju üritusi. Oluline on kindlasti ka asjalolu, et teeme seekord suveteatrit katuse all ja seepärast pole ei publik ega tegijad ilmataadi meelevallas,” sõnas teatrijuht Toomas Peterson.