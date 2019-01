Tõrvas algas külma ja lume kiuste kergliiklustee ehitus

Tõrva vald sõlmis ehituslepingu AS-iga Valmap Grupp. «Arvan, et sportijate osakaal seal kergliiklusteel saab olema arvestatav. See tuleb kindlasti kasuks spordihoonele kui tervikkompleksile,» lausus Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ajalehele mullu märtsis.

Teed saab edaspidi Hummuli ja Jõgeveste poole pikendada. Ruusmann rääkis, et haldusreformi käigus Tõrva vallaks ühinenud omavalitsuste ühinemislepingus sätestati, et uue valla üheks prioriteediks on kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine Tõrva linnast valla suuremate asustuste suunas. «Seetõttu on hea meel tõdeda, et täna sõlmitud ehituslepinguga oleme astunud esimese tõsise sammu kokkulepitud plaanide elluviimiseks.»