Nädala keskpaik toob kuni 17 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Saartel vihmana algav sadu levib mandrile ning läheb sisemaal üle lörtsiks ja lumeks. Jäide. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja kohati rannikul kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Sadu jätkub peamiselt lumena, saartel ja Lääne-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur langeb päeva jooksul 0 kuni -5 kraadini.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks -3 kuni -10 kraadini. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Saartel ja rannikul sajab vähest lund. Peamiselt puhub kagu ja lõunatuul 1-6 m/s. Külma on 3-10 kraadi, kuid päeva jooksul läheb taas külmemaks.