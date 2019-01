Otepääl liigub jaanuaris rohkesti suusarahvast

Ajal, mil Otepääl on toimumas suured talispordivõistlused, on kaubanduskeskus remondis. Poepidaja teatel ei too ühel suurüritusel osalejad ja pealtvaatajad poele nii palju sisse, et oleks mõistlik muuta niigi pingelist ehitusgraafikut.

FOTO: Maarius Suviste