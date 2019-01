Eriti lumerohke on Haanja terviseradade piirkond, reedel oli seal lume paksus vähemalt 30 sentimeetrit. Haanja terviseradade rajameister Priit Küppar sõnas, et ringidel on 10-sentimeetrine pressitud lumekiht peal ja mitmel nendest saab sõita klassikasuusagagi.

«Kunstlumemasinad oleme kinni pannud, sest looduslikku lund on piisavalt,» kinnitas Küppar. Kunstlumi on praegu vaid staadionil ja ühel väikesel ringil. Kuna lund on rohkesti, asuti nädalavahetusel ka maratoniringi tegema. «Rada hooldame tavaliselt hommikuti või õhtuti – oleneb ilmast. Kui õhtul sajab, pole mõtet kohe hooldada, vaid teha seda pigem hommikul,» teadis ta rääkida. Hommikused ja õhtused ajad on paremad seetõttu, et rada tahab kohe pärast hooldust paar tunnikest taheneda, enne kui sellel hea sõita on. Haanja suusaradadele tuli reedel esimene suusasõber juba kell 8.15. Küppar ütles, et õhtuti on parkla tavaliselt autodest pungil.