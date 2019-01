Siim Saavik: taevas värviliseks, aga õigel päeval

Paraku kipuvad aga tule-show’d ja paugutamine kestma terve detsembri ja jupp jaanuarigi takkaotsa. Väike eksimus oleks muidugi arusaadav, sest inimesed on aastavahetusel tavalisest ülemeelikumas tujus ja võimalik, et kaotavadki peomeeleolus kellataju. Päevadega enam kogemata mööda panna vist aga ikka ei õnnestu.

Nii lastaksegi rakette näiteks jõulupäeval, enda või sõbra sünnipäeval või lihtsalt heast tujust. Nendel päevadel võiks aga paugud käia pigem vahuveinipudelitelt või üldse olemata olla. Lärmakat raketimöllu tehakse muidugi hilisõhtuti ja sageli öösiti, kui enamik inimesi juba magab. Kas seda on siis vaja? Ei usu. Miks? Sest see häirib inimesi ja samuti ka loomi.

Pealegi on raketid ka ohtlikud. Uudistest saame lugeda nii mõnestki õnnetusest, kus hoone on taevasse lastud raketist leekidesse puhkenud. Keegi ju seda tahtlikult pole soovinud teha, aga tegijatel ikka juhtub – nii nagu juhtus hiljuti ühel signaalraketi laskjal.

Tagajalgadele on tõusnud ka mitmed ametnikud ja organisatsioonid, püüdes raketilaskmist inimestele kulukamaks ja raskemaks muuta. See on jällegi teistpidi kahjulik, sest asju ei tasu kunagi üle reguleerida. Vahest ei ole terve mõistus ja teistega arvestamine kuskile kadunud ning natuke järele mõeldes suudavad amatööridest püromaanid oma raketimöllu õigele kuupäevale sättida. Ja lasku siis taevasse kogu oma varu ära, mis on. Kas või mitu tundi järjest.