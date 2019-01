Kahevõistleja Annemarii Bendi: lendamine on lahe!

Ta istub poomile, suusad all, paneb prillid ette, annab kätega veel hoogu ja – ta läheb. Kõik käib nii kiiresti, ja juba ta ongi Tehvandi K90 suusahüppemäest alla vuhisenud. Bendi võtab all suusad jalast, paneb need õlale ja tuleb linttõstukil hüppetorni jalamile, et siis liftiga taas üles sõita ja järgmine õhulend teha.