Venelanna autost leiti üle 23 000 salasigareti

«Tegemist on seni suurima salasigarettide leiuga sel aastal,» kinnitas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Ta lisas, et Luhamaa ja Koidula piiripunkti hõlmavas Lõuna tollipunktis peeti eelmisel aastal kokku kinni 414 380 salasigaretti. Suurim korraga avastatud kogus Lõuna tollipunktis oli eelmisel aastal 56 340 sigaretti: see leid tuli ilmsiks Luhamaa piiripunktis.

Samas tõdes Tabri, et sigarettide salajane Eestisse toomine piiripunktide kaudu on langustrendis tänu tõhusale kontrollile, milles on suur osa uutel läbivalgustusseadmetel.