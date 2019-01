Täht valiti kolmandat aastat järjest parimaks

Tiitel läks Tähele hoolimata sellest, et lõppenud aasta talle just kergete killast polnud. Nagu Täht aasta lõpul Lõuna-Eesti Postimehele rääkis, pidi ta esimest korda karjääri jooksul taastuma raskest vigastusest ja ennast kähku platsile tagasi mängima, et teenida endale leping korralikust klubist. «Praegu võib öelda, et sain sellega kenasti hakkama,» tõdes võrkpallur, kes liikus sel hooajal Poola liigast Türki Izmiri Arkasesse.