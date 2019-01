Tasuta kursused jõuavad tuhandete inimesteni

"Riiklikult rahastatud kursused on populaarsed, mis tõestab, et inimesed tajuvad vajadust enesetäiendamiseks ning pakutavad koolitused on vajalikud. 2015. aastal käivitatud Eesti tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA on näidanud, et töömaailm on pidevas muutuses ning tulevikuoskused erinevad tänastest, mistõttu on järjepidev enesetäiendamine oluline," lisas Haidak.