Endine tippsuusataja jäi kohtus taas varguses süüdi

«Mulle on endalegi natukene mõistatuseks, miks ma need teod toime panin. Võib öelda, et läksin kergema vastupanu teed. Eelmise aasta sügistalv oli keeruline. Enam niimoodi ei teeks,» ütles käeraudades Jallai mai alguses kohtusaalis Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanikule.