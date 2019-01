Otepää valla raamatukogud koondati ühe mütsi alla

Jaanuarist alustas tööd uus ühendasutus – Otepää Raamatukogu. See ühendab kõik senised valla raamatukogud: Otepää linnaraamatukogu ja selle haruraamatukogud Keenis, Kuigatsis, Nõunis, Pukas, Pühajärvel ja Sangastes. Uue asutuse direktor on senine Otepää linnaraamatukogu juhataja Kaido Mägi.

Anne Udeküll on pärit endisest Palupera ja praegusest Elva vallast ning on lisaks ka Nõuni kultuurimajas tantsuringi Pääsusilm juhendaja. Ta on lõpetanud aianduse eriala.