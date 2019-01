Otepää laskesuusakompleks vajab MK-etapiks 2 miljonit

«Valgustatud radu nõutakse vähemalt 3,3 kilomeetrit, kuid kõike me maksimaalsel tasemel ei valgusta,» ütles Tehvandi kompleksi tegevjuht Jaak Mae. See tähendab uue alajaama ehitamist, valguspostide väljavahetamist ja nende lisamist.

Lisaks on vajalik tiiru kolm meetrit edasi nihutada, sest senine staadion on ühisstardiga sõitude jaoks liiga kitsas. Samuti on vajalik meediatunneli rajamine, mis tagab selle, et tiiru ja tagasi liikuvad ajakirjanikud ja sportlased kokku ei satuks.