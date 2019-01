Tõniste Eesti kaheks jagamist ei toeta

Jõukus on jagunenud Eestis väga ebaühtlaselt. Eraldivõetuna ulatub näiteks Harjumaa SKP juba praegu üle ELi keskmise. Samas on ülejäänud Eesti vastav näitaja rahandusministeeriumi andmeil umbes pool ELi keskmisest. Toetuste vähenemine uuel eelarveperioodil tabaks kõige valusamalt just mahajäänud piirkondi, sealhulgas Lõuna-Eestit.