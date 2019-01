Direktor Karel Saarna: kõik võitlevad laste nimel

Võru on andnud Eestile muljet avaldava arvu võrkpallitreenereid: Avo Keel, Urmas Tali, Marko Mett ja Oliver Lüütsepp juhivad praegu Eesti tippvõrkpalli käekäiku. Võrkpalli puhul on tegemist Eesti edukaima pallimängualaga ja Võrul on siin olnud oluline roll. Peame selle üle uhkust tundma!

Spordikooli ja linna eesmärk tervikuna peaks olema see, et valikuvõimalused lastele oleksid laialdased ja seni on see Võrus hästi õnnestunud.

Ent loorberitele ei tohi puhkama jääda. Usun, et kõik eeldused võrkpalli uueks tõusuks on olemas. Võrus on võrkpallis tehtud ja tehakse ka praegu väga head noortetööd, mida tõestavad head tulemused noorteklassidest. Meil on spordikoolis väga head treenerid, komplekt kogemustest ja noorte pealehakkamisest.

Milline ala on praegu spordikoolis kõige menukam?

Kõige rohkem õppureid on kergejõustiku osakonnas – 175. Võrkpalliga tegeleb 110 last ning Võrumaale omaselt on populaarne ka suusatamine 74 treeniva lapsega.

Mis saab aladest, kuhu õpilasi nii palju ei jätku?

Laste arv väheneb Võrumaal tervikuna, kuid sellegi poolest ei tohi huvitegevuse mitmekesisus väheneda. Kuni jätkub lapsi ja eestvedajaid, ei näe põhjust sulgeda ühtegi osakonda. Pigem saan direktori ametis kaasa aidata, et meie kooli spordialad oleksid rohkem nähtavad.

Igal alal on oma spetsiifika, näiteks individuaalset Kreeka-Rooma maadlust ei saagi võrrelda meeskondlike pallimängudega. Spordikooli ja linna eesmärk tervikuna peaks olema, et valikuvõimalused lastele oleksid laialdased ja seni on see Võrus hästi õnnestunud. Tingimused on spordiga tegelemiseks suurepärased, kõik käe-jala juures. Eesmärk on, et laps oleks sportlikult aktiivne ja võtaks selle elustiili kaasa kogu ülejäänud eluks.

Võru spordikoolis õpetatakse praegu seitset ala. Peaks vahest olukorras, kus lapsi jääb vähemaks, millelegi rohkem keskenduma või hoopis mõne uue ala juurde võtma?

Alad on ajalooliselt välja kujunenud ja nii on tegutsetud pikalt. Ei saa välistada ei ühte ega teist, sest elu on muutumises ja ka noored muutuvad. Peame olema paindlikud, et tegutseda noorte huvidele vastavalt. Mina isiklikult pooldan võimalikult mitmekesist võimaluste paketti.