Kandlemees Sander tegi valimisteemalise laulu

«Valimised on peagi saabumas ja järjest rohkem kuuleb kandidaatide lubadusi, mis sageli populistlikud ja ebareaalsed ning valituks saades muutuvad või kipuvad ununema,» ütleb Kandlemees Sander. «Oluline on, et iga valimisõigust omav kodanik seda laulu kuuldes vähemalt korra mõtleks, mis on oluline, tuleks valima ja teeks läbimõeldud valiku, et meie kõikide elu läheks paremaks.»