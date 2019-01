Valgas läheb rokkimiseks

Kuigi nime poolest on tegu muusikaliga, tunnistas MTÜ eestvedaja Siiri Põldsaar, et päris klassikalise nimetatud žanri kuuluva lavatükiga tegu pole. Nagu nimigi viitab, kõlavad 1980. aastate rokihitid.

«Oleme püüdnud tabada tolle ajastu vaimu ja nii on meil laval isegi tõeline stripipost,» rääkis Põldsaar, kes on ka üks kolmest etenduse lavastajast. «Näeb ka palju uhkeid parukaid ja üleüldse on tükk tugeva Broadway hõnguga. See on vägagi teistmoodi tükk võrreldes sellega, mida oleme varem teinud.»