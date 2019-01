Kodukandi ajaloo talletamine ehk Täis kui Puka pritsimees

Perenaine ütles, et tal on eriti hea meel, et muuseumis on väärika koha leidnud endisaegse Puka valla spordi ajalugu. Näiteks leiab riiulitelt hulga võidukarikaid, mida kodukandi võistkonnad eri aegadel saanud on. «Tõime need endisest vallamajast siia ära, siin on neile kõige parem koht säilitamiseks ja näitamiseks,» ütles Helgi Pung, lisades, et sport on Pukas läbi aegade au sees olnud.