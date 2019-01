Militaarfestivalil ilma relvaloata enam põmmutada ei või

Küll aga tuleb täiendusi teha relvade arvele võtmises, kuna arvelevõtule kuuluvate esemete loetelu on laienenud. «Relvade oluliste osade nimistu on suurenenud. Kasutasime oma tegevustes näiteks stardipüstolit, millega avatakseka palju spordivõistlusi. Uus seadus näeb ette, et seegi peab olema relvana registreeritud. Selliseid nüansse on palju,» lausus Kivi.

Ta lisas, et kuuldavasti on Euroopa Liidus kõneaineks ka väljas seisvad tankid, kahurid, soomukid ja muu sarnane, mida muuseumi õuelgi leidub, ent esialgu nende kohta täpsem info puudub.

Rangemad reeglid mõjutavad ka igal aastal sihtasutuse Valgas ja selle ümbruses korraldatavat militaarfestivali. Igaühel, kes nüüd näidislahingus püssist pauku teeb, peab olema relvaluba. «Sõjaajalooklubid aktsepteerisid seda, et igaühele ei saa relva kätte anda. Kui inimene on endale soetanud osaliselt deaktiveeritud relva, millega saab näidislahingutes paukmoonaga lasta, vajab ta nüüd ka relvaluba,» lisas Kivi.

Kuigi vahepeal on kaalutud militaarfestivaliga lõpparve tegemist, on see siiski taas tulemas, aga uuendatud kujul. Millisel täpselt, ei soostunud Kivi esialgu avama. Seadusemuudatuste arutelud käivad neil ka kultuuriministeeriumi ning politsei- ja piirivalveametiga. «Ei ole muutunud mitte üks seadus. On muudatusi ka teise kandi pealt, mida ma kommenteerida ei saa. Festival on uue kava ja uute elementidega.»